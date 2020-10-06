تأكيدا لنشرة دوت الخليج.. سيتي إيدج تتعاقد على 71 فدانا في القاهرة الجديدة

بكر بهجت _ أكد محمد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، أن الشركة حصلت بالفعل على أرض القاهرة الجديدة التي عرضتها هيئة المجتمعات العمرانية، على أن يكون جزء من قيمتها في مقابل زيادة رأس المال من 1.470 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأضاف في رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال خلال المائدة المستديرة التي تعقدها الشركة الآن، أن قيمة الأرض تصل إلى نحو 4.3 مليار جنيه، منها 530 مليون جنيه سيتم خصمها من الدفعة المقدمة التي تبلغ نسبتها 20%، مشيرا إلى أن الشركة تنتظر الحصول على قرار تخصيص الأرض والذي من المتوقع أن يصدر خلال 10 أيام.

اضغط لتحميل العدد الثالث والخمسون من نشرة دوت الخليج

تأتي تصريحات المكاوي تأكيدا لما كشفته نشرة دوت الخليج قبل أسبوعين أن هيئة المجتمعات العمرانية عرضت على شركة سيتي إيدج قطعة أرض بمساحة 71 فدانا في منطقة القاهرة الجديدة في مقابل الزيادة المتفق عليها في رأسمال الشركة من 60% إلى 75% والتي تم الإعلان عنها في يناير الماضي.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج