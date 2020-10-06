أشرف سالمان: سيتي إيدج ستتحول إلى شركة قابضة بإطلاق عدة توابع خلال 3 سنوات

بكر بهجت _ كشف أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير أن الشركة تستهدف التحول إلى شركة قابضة من خلال إطلاق عدة توابع لها تكون مسؤولية كل منها إما مشروع معين أو نشاط معين، بحيث تكون هناك شركة للإدارة وأخرى للفنادق وغيرها، وذلك خلال 3 سنوات.

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وأضاف خلال المائدة المستديرة التي تعقدها الشركة الآن، أن سيتي إيدج تعتزم تحقيق هدف التحول أيضا إلى مطور عام خلال نفس الفترة وذلك مع تنفيذها لخطة التوسع التي تسعى إليها عبر الحصول على العديد من الأراضي في مناطق واعدة، مشيرا إلى أن محفظة أراضي الشركة حاليا تصل إلى نحو 700 ألف متر مربع في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، وذلك بإضافة الأرض التي حصلت عليها الشركة مؤخرا.

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وتابع أن سيتي إيدج تمتلك مساهمين على قدر كبير من الملاءة المالية حيث أن هيئة المجتمعات العمرانية تمتلك 76% من الشركة و24% لبنك التعمير والإسكان ما يمنح الشركة قدرة كبيرة على تحقيق أهدافها.

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