مال وأعمال

المصرف المتحد يطرح حزمة برامج تمويلية مخصصة للمرأة

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كشفت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال في المصرف المتحد، عن طرح حزمة برامج تمويلية لقطاع المشروعات متناهية الصغر مخصصة لتمكين المرأة وزيادة معدلات التشغيل.

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وقالت كشميري، في بيان اليوم، إن المرأة تمثل 48.5% من حجم السكان في مصر، وتبلغ نسب البطالة بين الإناث حوالي 22.4%، بحسب بيانات المركز المصري للدراسات الاقتصادية في 2019، وهذا يعني أن نسبة مساهمة المرأة ضئيلة جدا في سوق العمل، وأن المجتمع المصري يفقد نحو 40% من طاقته البشرية نتيجة تحديات عمل المرأة.

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وأشارت إلى أن المصرف المتحد يقدم التمويل لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والحرفية، من خلال إجراءات بسيطة، بالإضافة إلى مجموعة برامج الدعم الفني وتتضمن دورات تدريبية متخصصة في الإدارة ورفع الكفاءة الفنية للمشروع والتأهيل البنكي، وأسس التسويق.

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