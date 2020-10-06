سيتي إيدج تحقق مبيعات بين 650 إلى 700 مليون جنيه من المرحلة الثانية لمشروع مزارين

بكر بهجت _ حققت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري مبيعات بقيمة تتراوح بين 650 إلى 700 مليون جنيه من من المرحلة الثانية بمشروع مزارين الذي تتولى تسويقه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة العلمين الجديدة، وفق الاتفاق المبرم بينهما، بحسب محمد المكاوي الرئيس التنفيذي للشركة.

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وأضاف المكاوي في رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الشركة قبل قليل، أن تلك المبيعات المتحققة سترتفع بنهاية العام إلى مليار جنيه، وذلك بما يساوي القيمة البيعية للمرحلة.

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وتقام المرحلة الجديدة -التي تم إطلاق اسم مزارين أيلاندز عليها- على مساحة 128 فدانًا وتتكون من 285 فيلا، تتراوح مساحاتها من 364 مترًا مربعًا إلى 672 مترًا مربعًا، وشاطئ يمتد على البحيرات بطول 700 متر، فيما تصل المساحة الإجمالية لمشروع مزارين إلى 707 أفدنة.

وقال أشرف سالمان رئيس الشركة إن الشركة تسعى إلى الوصول بمبيعاتها بعد 3 سنوات إلى نحو 30 مليار جنيه في العام الواحد، وذلك وفق الخطة التي وضعتها لتسويق المشروعات المملوكة لها والمشروعات التي تتولى تسويقها لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف أن المبيعات سترتفع تدريجيا إلى 15 مليار جنيه في العام الأول ثم 22 مليار جنيه في العام الثاني و30 مليار جنيه في العام الثالث.

ولفت إلى أن مبيعات عام 2018 سجلت نحو 8 مليارات جنيه، وفي 2019 بلغت المبيعات 10.5 مليار جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع المبيعات خلال العام الجاري أعلى من المتحقق خلال العام الماضي.

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