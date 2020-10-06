الرئيس التنفيذي لأليانز: التكلفة الكبيرة للجائحة ستغضب الكثير من المواطنين

_ قال أوليفر بيته الرئيس التنفيذي لأليانز يوم الثلاثاء، إن الحكومات الأوروبية ينبغي أن تكون حذرة حيال كميات الإنفاق غير المسبوقة بسبب أزمة كوفيد-19، إذ أن الكثير من المواطنين العاديين سيغضبون عند الاطلاع على مثل تلك الفاتورة الباهظة.

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أدت جائحة فيروس كورونا لإنفاق سخي عن طريق الاستدانة من قبل الحكومات في أنحاء العالم، إذ تسببت إجراءات العزل العام في تقويض الاقتصادات وفقد ملايين الوظائف ودفع قطاعات كاملة للانهيار.

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وقال الرئيس التنفيذي، التي لديها 2.3 تريليون يورو تحت إدارتها، إن هناك عدد كبير من الشركات غير النشطة التي أنقذتها أموال حكومية رغم أن الكثير من الأعمال المنزلية الخاصة أبدت قوة أكبر مما اعتقد البعض.

وقال بيته إن كثيرا من المواطنين العاديين اتضح أنهم أكثر ذكاء من الطبقات السياسية التي تنفق مبالغ لم يسبق لها مثيل، وهو ما قال إن من شأنه أن يضر بالتماسك الاجتماعي يوما ما.

وقال بيته في مجلس الرؤساء التنفيذيين الذي تنظمه وول ستريت جورنال ”مواطنونا أكثر حصافة على ما يبدو من النخبة السياسية وأقول ذلك بكل الاحترام الواجب لأنه … ’سيتعين على أحد ما تسديد الفاتورة‘“.

وقال ”كيف يمكن أن ينجح مجتمع حين يستمر قطاع منه في الإنفاق بما يفوق موارده بينما يفترض أن يسدد الفاتورة قطاع آخر؟ الاستقطاب قضية مهمة جدا.

”لذا ينبغي أن نكون في غاية الحذر. لا أعتقد أنها قضية اقتصادية: بل في الواقع مسألة تماسك اجتماعي“.

أضاف الرئيس التنفيذي إن الكثير من أسواق المال تبدو غير منطقية في الوقت الحالي، ويرجع ذلك لأسباب منها السيولة المفرطة وبنية السوق. وقال إن أليانز تعزف عن المخاطرة في محافظها من الأسهم.

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