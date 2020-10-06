ستاندرد آند بورز وداو يرتفعان بداية التعاملات بدعم آمال حزم التحفيز

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_ ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي بعد لحظات من الفتح يوم الثلاثاء مع تطلع المستثمرين إلى علامات على اتفاق وشيك في واشنطن لسن مزيد من إجراءات التحفيز المالي.
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في حين تأثر المؤشر ناسداك المجمع بعمليات ببيع في بعض من أكبر أسهم شركات التكنولوجيا.
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وصعد داو 65.60 نقطة بما يعادل 0.23 بالمئة ليصل إلى 28214.24 نقطة عند الفتح،
وزاد ستاندرد آآند بورز 0.11 نقطة مسجلا 3408.74 نقطة.
بينما تراجع ناسداك 17.95 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 11314.53 نقطة.
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