ستاندرد آند بورز وداو يرتفعان بداية التعاملات بدعم آمال حزم التحفيز

_ ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي بعد لحظات من الفتح يوم الثلاثاء مع تطلع المستثمرين إلى علامات على اتفاق وشيك في واشنطن لسن مزيد من إجراءات التحفيز المالي.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

في حين تأثر المؤشر ناسداك المجمع بعمليات ببيع في بعض من أكبر أسهم شركات التكنولوجيا.

اضغط لتحميل العدد الثالث والخمسون من نشرة دوت الخليج

وصعد داو 65.60 نقطة بما يعادل 0.23 بالمئة ليصل إلى 28214.24 نقطة عند الفتح،

وزاد ستاندرد آآند بورز 0.11 نقطة مسجلا 3408.74 نقطة.

بينما تراجع ناسداك 17.95 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 11314.53 نقطة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج