جهاز أبوظبي للاستثمار يستثمر 750 مليون دولار في ريلاينس للتجزئة

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_ قالت مجموعة ريلاينس إندستريز الهندية يوم الثلاثاء، إن جهاز أبوظبي للاستثمار سوف يستثمر 55.13 مليار روبية (751.13 مليون دولار) في ذراعها للتجزئة، بما يقدر قيمة الوحدة قبل تلقيها السيولة من جولة التمويل الجارية حاليا بنحو 4.29 تريليون روبية.
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يحصل جهاز أبوظبي في مقابل استثماره على حصة مساهمة تبلغ 1.20 بالمئة في ريلاينس للتجزئة على أساس مخفف بالكامل.
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