مشتريات المصريين والعرب ترفع البورصة 1.26% وسط تداولات مليارية

رنا ممدوح – ختمت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم على ارتفاع؛ بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.26%، وأغلق عند مستوى 11146 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني، ارتفاعاً بنسبة 0.93%، ليتداول عند مستوى 67.04 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.56%، و 1.65% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.326.576 مليار جنيه، على 188 شركة من خلال 44784 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 117 شركة مقابل تراجع 36 في حين لم تتغير أسعار 35.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 48.462 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 58.710 مليون جنيه، مقابل 10.247 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء، محققين صافي بقيمة 33.868 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 57.983 مليون جنيه، مقابل 24.115 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 14.594 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 54.550 مليون جنيه، مقابل 39.956 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 80.36% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على9.76% والعرب على 9.88% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 20.96% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة79.03%.

وتصدر سهم الحديد والصلب المصرية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 13.14%، تلاه سهم عبر المحيطات للسياحة بنسبة 9.80%، ثم سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 9.73%.

في حين تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.37%، تلاه سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 3.83%، ثم سهم البويات والصناعات الكيماوية – باكين بنسبة 2.15%.

ويرى محمد عبد الحكيم، مدير إدارة البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن صعود البورصات العالمية تفاؤلا بعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض من ضمن المحفزات التي دعمت من اختراق مستوى مقاومة 11100 نقطة.

وتوقع عبد الحكيم أن تختتم البورصة جلسات الأسبوع غدا في المنطقة الخضراء، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المحليين والعرب.

وراهن على أداء كل من قطاع البنوك والعقارات على المدى المتوسط في قيادة السوق لاستهداف مستوى المقاومة 11500 نقطة.

من جانبه، قال حسام الغايش، العضو المنتدب لشركة أسواق لإدارة الاستثمارات المالية، إن سيولة صفقة بيع النيل لحليج الأقطان بدأت تلقى بظلالها على البورصة وكانت ضمن المحفزات التي عززت من صعود البورصة بجلسة اليوم.

وأوضح الغايش أن الأداء الإيجابي للبورصات العالمية كان المحفز الأخر لكسر قمم جديدة، متوقعاً أن تستهدف البورصة على المدى القصير كسر 11200 نقطة.

وراهن على كل من قطاع الصناعات الغذائية في تحقيق قفزة في الأداء حتى نهاية العام الجاري.

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