مدير منظمة الصحة العالمية: لقاح كورونا قد يكون جاهزا نهاية العام

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– قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الثلاثاء إن لقاحا ضد كوفيد-19 (كورونا) ربما يكون جاهزا بحلول نهاية العالم.
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وأضاف في ختام اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة حول الجائحة ”سنحتاج إلى لقاحات وثمة أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام. ثمة أمل“.
وهناك تسعة لقاحات تجريبية لدى مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية وتهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح واقية من كوفيد-19 بحلول نهاية 2021.
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