رئيس الفيدرالي يدعو الكونجرس إلى استمرار التحفيز المالي من أجل التعافي الاقتصادي

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سي إن بي سي – دعا رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول اليوم الثلاثاء أعضاء الكونجرس إلى استمرار التحفيز المالي والنقدي القوي من أجل التعافي الاقتصادي مشيرا إلى أنه لا يزال أمامه “طريق طويل ليقطعه”.
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وأشار باول إلى التقدم المحرز في خلق فرص العمل واستهلاك السلع وتكوين الأعمال التجارية، لكنه أوضح أن الوقت الحالي سيكون الوقت غير المناسب لواضعي السياسات للتخلي عن خطط الدعم.
وأضاف أن القيام بذلك “يمكن أن يؤدي إلى تعافي ضعيف، مما يخلق مشقة لا داعي لها للأسر والشركات.”
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