مال وأعمال

السيسي يوجه باستمرار أنشطة صندوق تحيا مصر في الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي

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دوت الخليج – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض أنشطة صندوق “تحيا مصر” والخطط المستقبلية لمشروعاته.

واستعرض اللواء محمد أمين، في هذا الصدد، مجمل النشاط والدور المحوري الذي اضطلع به الصندوق خلال السنوات الماضية “كمعاون لجهود الدولة في جميع المجالات وقاطرة للعمل المجتمعي بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهو ما أحدث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، والخدمات المجتمعية الشاملة من خلال تقديم حزمة متكاملة من المشروعات، فضلاً عن استخدام أدوات مرنة وحديثة لتمويل مشروعات الشباب والمرأة”.

وقد وجه الرئيس باستمرار تطوير أنشطة صندوق “تحيا مصر” في مجال الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، والتنمية العمرانية، والتمكين الاقتصادي، ودعم التعليم والتدريب، ومواجهة الكوارث والأزمات؛ وغيرها من المجالات التي تمس الحياة المعيشية اليومية للمواطنين من النواحي كافة.

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