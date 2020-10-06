البنك الأهلي يتصدر القروض المشتركة في تصنيفات بلومبرج بمصر والمنطقة

دوت الخليج- اقتنص البنك الأهلي المصري المركز الأول لأفضل بنك بالسوق المصرفية المصرية عن القروض المشتركة خلال الشهور التسعة الماضية من عام 2020، وذلك وفق التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن قيامه بالأدوار المختلفة وهي: وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

كما تظهر النتائج أيضا حصول البنك الأهلي المصري على المركز الثاني إفريقيا والمركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن القروض المشتركة التي لعب البنك فيها دور وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة وذلك بعد بنوك ومؤسسات دولية، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة أربعة وعشرين صفقة تمويلية بقيمة إجمالية تخطت 137 مليار جنيه مصري.

ومن جانبه، أكد هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري، أهمية صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية.

كما أكد عكاشه استراتيجية البنك في تطوير العنصر البشري والذي يعتبره ثروة البنك الحقيقية حيث يهتم بوضع الخطط التدريبية للعاملين على أحدث الأساليب في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة والمبتكرة التي تواكب التطور المتلاحق في العالم بما يؤهل البنك لعقد الشراكات والصفقات مع البنوك المحلية والعالمية بحرفية ونجاح.

وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري دائما يلعب دورا رائدا في دعم ومساندة المشروعات القومية التي تهدف لرفع قدرات القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري مثل قطاع النقل والصناعة والزراعة مما يؤدي لخلق فرص عمل جديدة في مختلف الانشطة الداعمة لتلك القطاعات ومن ثم زيادة موارد الدولة والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

ومن ناحيته، أعرب يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزاز البنك باستمراره في الحصول على تلك المكانة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا بالرغم من التحديات الصعبة خاصة في الفترة الأخيرة.وأنه يأتي نتيجة لشبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والعالمية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على إتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.

كما شدد شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري على أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس أيضا التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين جميع البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي.

اضغط لتحميل العدد الثالث والخمسون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج