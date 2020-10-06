سعر بيع الدولار يستقر عند مستوى 15.78 جنيه

شاهندة إبراهيم – استقر متوسط سعر الدولار بالبنوك، في تعاملات اليوم الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي، عند مستوى 15.6841 جنيه للشراء و15.7841 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

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وعلى مستوى أسعار الدولار بالبنوك، انخفض الأخضر في كل من: الأهلي المصري، ومصر، والمصري الخليجي وعوده والتعمير والإسكان قرشًا واحدًا، مسجلًا 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، مقابل 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع بالأمس.

وخفض بنكا قناة السويس والأهلي الكويتي سعر صرف الدولار بمقدار قرشين، ليصل إلى 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

كما هبط الدولار قرشًا في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية، ليبلغ 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، بدلًا من 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

فيما استقر الدولار في بنوك: إتش إس بي سي وكريدي أجريكول وبلوم عند مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وكذلك في البنك العربي الإفريقي الدولي حول 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

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