سيتروين C4 وميتسوبيشي إكسباندر تسيطران على مبيعات سيارات MPV-B

شاهندة إبراهيم – حافظت العلامة الفرنسية سيتروين طراز C4 على صدارة قائمة السيارات العائلية سباعية المقاعد MPV-B خلال الشهور الثمانية الأولى من 2020، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

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واقتنصت سيتروين C4 حصة سوقية تُقدر بنحو 62.1% من مجمل مبيعات السوق خلال الفترة الممتدة من يناير حتى أغسطس الماضي.

وحلت ميتسوبيشي إكسباندر في المركز الثاني بعد تحقيقها حصة سوقية نسبتها 28.4% خلال الفترة المذكورة.

وجاءت بايك في المركز الثالث في قائمة سيارات MPV-B الأكثر مبيعًا، بحصة بلغت نسبتها 7.8% من إجمالي مبيعات سوق العائلية متعددة الأغراض.

وجاءت سوزوكي إرتيجا في المركز الرابع بعدما أثمرت مبيعاتها عن تحقيقها حصة سوقية قُدرت بنحو 1.7%.

وبحسب “أميك” بلغت المبيعات الإجمالية لسوق السيارات العائلية سباعية المقاعد خلال الفترة المذكورة من العام الجاري نحو 774 وحدة.

والجدير بالذكر أن قطاع سيارات الركوب الخاصة بشقية المحلي والمستورد رفع من مكاسبه، ليحقق نموًا بنحو 23%، بعدما وصل إجمالي مبيعاته إلى 90 ألفا و566 وحدة خلال 8 شهور، بدلًا من 73 ألفا و538 مركبة مباعة في نفس الفترة المذكورة من العام الماضي.

وعلى المستوى الشهري، عززت أيضًا مبيعات سيارات الركوب من حركة السوق الصعودية، حيث نمت بنحو 48%، بحجم بيع 15 ألفا و929 وحدة، مقارنة بنحو 10 آلاف 728 مركبة.

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