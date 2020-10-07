السعودية ترفع أسعار بيع النفط إلى آسيا لشهر نوفمبر

– قالت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية يوم الثلاثاء إنها رفعت أسعار البيع الرسمية لشحنات نوفمبر المتجهة إلى آسيا من خامها العربي الخفيف 0.10 دولار للبرميل، لتبيعه بما يقل 0.40 دولار للبرميل عن متوسط عُمان/دبي.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

كان من المتوقع أن تبقي أرامكو أسعار نوفمبر دون تغير يذكر للمشترين الآسيويين تمشيا مع أسعار الشرق الأوسط القياسية، بحسب مسح أجرته .

وحددت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بخصم دولارين للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال وإلى الولايات المتحدة عند 1.05 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، وكلا المستويين دون تغيير عن أكتوبر.

اضغط لتحميل العدد الثالث والخمسون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج