تعاون مصري فرنسي في مجالات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال وبناء القدرات

دوت الخليج – بحث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سيدريك أو، وزير الدولة للتحول الرقمي والاتصالات الإلكترونية في فرنسا، عبر تقنية الفيديو كونفرنس سبل تعزيز التعاون المصري الفرنسي في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة بناء القدرات ودعم ريادة الأعمال والبحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.

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وخلال اللقاء، أشاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون البناء بين مصر وفرنسا فى مجال التكنولوجيات الرقمية؛ حيث عقدت الوزارة خلال الفترة الماضية العديد من اتفاقيات التعاون مع شركات فرنسية لتنفيذ مشروعات في البحوث التطبيقية باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي فى عدد من المجالات ومن أبرزها معالجة اللغات الطبيعية والصحة والاستخلاص الآلي للمعلومات.

وأعرب طلعت عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك بين الشركات الفرنسية ومركز الابتكار التطبيقي في مجال البحوث التطبيقية وكذلك التعاون الفرنسي مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة والتي يتم السعي من خلالها لإقامة شراكات عالمية لتطبيق التكنولوجيا المساعدة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة.

كما أشار الدكتورعمرو طلعت إلى التعاون المصري الفرنسي في مجال إعداد كفاءات رقمية؛ حيث يتم التعاون مع كلية المعلوماتية والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية EPITA في مجال الذكاء الاصطناعي، كما يتم التعاون مع شركات فرنسية عاملة في مصر لإنشاء مراكز تميز لها والتعاون في بناء القدرات وإعداد كوادر مدربة احترافيا للعمل في الاسواق العالمية وبتكلفة تنافسية.

وأضاف طلعت أن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات الرقمية تستهدف خلال العام الحالي تدريب أكثر من 100 ألف متدرب في المجالات التكنولوجية وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الأكاديمية، وذلك إلى جانب العمل على نشر مراكز ابداع مصر الرقمية في عدد من المحافظات.

ومن جانبه، أشاد سيدريك أو، وزير الدولة للتحول الرقمي والاتصالات الإلكترونية في فرنسا بالتعاون المصري الفرنسي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة خلال فترة الجائحة حيث شهدت هذه الفترة تطورا في التعاون المشترك فى مجالات بناء القدرات ودعم ريادة الاعمال، مؤكدا على ان الفترة المقبلة ستشهد نموا في العمل المشترك بين الوزارتين.

كما أوضح الوزير الفرنسي أنه يتم العمل وفقا لاستراتيجية ترتكز على البحوث ويتم التعاون مع العديد من الدول لخلق البيئة المناسبة لنمو صناعة الذكاء الاصطناعي، مشيرا الى انه سيعمل على تحقيق التواصل بين الجهات البحثية المختصة بفرنسا مع مركز الابتكار التطبيقي المصري، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناول اللقاء ملخص نتائج المسابقة المصرية الفرنسية التى تم اطلاقها فى نوفمبر الماضي للشركات المصرية الناشئة لمساعدتها كي تصبح شركات رائدة في مجال التحول الرقمي. وذلك تحت رعاية عدد من الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، وتشمل محاور المسابقة مجالات الصحة، والتكنولوجيا المالية، والمدن المستدامة” حيث استطاعت 30 شركة مصرية ناشئة الوصول للنهائيات بواقع عشرة شركات في كل محور من محاور المسابقة.

وفى ختام اللقاء؛ دعا الدكتور عمرو طلعت نظيره الفرنسي إلى زيارة مصر لحضور الجولة النهائية للمسابقة المصرية الفرنسية وللاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والمشروعات التى ينفذها مركز الابتكار التطبيقي.

وأعرب الوزير الفرنسي عن قبوله الدعوة بالحضور سواء من خلال التواجد في مصر أو التواصل عبر آليات رقمية في حال استمرار الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

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