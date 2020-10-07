البورصة تصعد 1.49% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل التعاملات، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.49%، ليتداول عند مستوى 11311 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 1.83%، ليتداول عند مستوى 68.27 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.04%، و 1.18% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 183.411 مليون جنيه، على 118 شركة من خلال 4171 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 72 شركة مقابل تراجع 11 في حين لم تتغير أسعار 35 .

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 11.662 مليون جنيه، منها 6.954 مليون جنيه للمؤسسات، و4.708 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 7.008 مليون جنيه، منها 5.168 مليون جنيه للمؤسسات، و 1.839 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 4.653 مليون جنيه، منها 4.440 مليون جنيه للمؤسسات، و213.385 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر- قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.68%، تلاه سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 8.58%، ثم سهم الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 7.38%.

في حين تصدر سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.34%، تلاه سهم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 2.50%، ثم سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 1.34%.

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