- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ ارتفعت أسعار الذهب نحو واحد بالمئة الأربعاء، متعافيا من خسارة تكبدها في وقت مبكر وهبوط بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، مدفوعا بمخاوف جديدة حيال التعافي الاقتصادي والضبابية المحيطة بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وزادت أسعار الذهب في التعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1895.46 دولار للأونصة.
اضغط لتحميل العدد الرابع والخمسون من نشرة دوت الخليج
وهبط الذهب التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلي 1901.60 دولار للأونصة.
وأعلن الرئيس الأمريكي، الذي لا يزال يُعالج من كوفيد-19، وقف المفاوضات بشأن حزمة تحفيز إضافي حتى انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر.
وعزز الإعلان الدولار الأمريكي ودفع الذهب للهبوط. وينظر إلى المعدن الأصفر على نطاق واسع على أنه وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.
وفي وقت لاحق، طلب ترامب من الكونجرس تمديد مساعدات أجور جديدة بقيمة 25 مليار دولار لشركات الطيران الأمريكية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت أسعار الفضة 2.8 بالمئة إلى 23.74 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 2.4 بالمئة إلى 868.92 دولار بينما زاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2354.11 دولار.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب تقفز نحو 1% بسبب شكوك التعافي والانتخابات الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.