القابضة المعدنية تقبل استقالة مجلس إدارة الحديد والصلب وتعين بخيت عضوا منتدبا مؤقتا

رنا ممدوح _ أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية قرار رقم 480 لسنة 2020 بتاريخ الأمس.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القرار يتضمن قبول استقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية اعتباراً من الأمس.

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كما تقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية اعتباراً من اليوم لحين العرض على الجمعية العامة للاعتماد وذلك على النحو التالي :-

وكلف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية على بخيت بالقيام بمهام العضو المنتدب مؤقتاً لحين العرض على الجمعية لاعتماد تشكيل المجلس وقيام المجلس باختيار عضو منتدب تنفيذي.

وجاء قرار مجلس القابضة بعد الإطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 وتعديلاته والقرارات المنفذه له، وعلى كتاب وزارة القوى العاملة بتاريخ 10 يونيو 2018.

واعتمد قرار المجلس أيضا بعد الإطلاع على القرار رقم 453 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 18 يوليو 2019، وعلى لقرار رقم 468 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2019، وعلى الاستقالة المقدمة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، وعلى قرار مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية بالتمرير بجلستة المنعقدة أمس.

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