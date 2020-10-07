وزير الإسكان يستعرض المخطط الاستراتيجي العام واستعمالات الأراضي المقترحة بمدينة رشيد الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لاستعراض المخطط الاستراتيجى العام لمدينة رشيد الجديدة، واستعمالات الأراضي المُقترحة بكامل المدينة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، واستشارى المشروع، ورئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة.

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وأكد وزير الإسكان أن مدينة رشيد الجديدة تُعد امتداداً لمدينة رشيد التراثية بما تحمله من قيمة تاريخية، وموقع متميز، مطالباً بسرعة الانتهاء من المخطط الاستراتيجى العام لمدينة رشيد الجديدة لإصدار القرار الوزارى باعتماده.

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وشدد الوزير، على استغلال جميع أراضي المدينة على الوجه الأمثل، والاستفادة من عرض الواجهة الشاطئية، وإصدار دليل مرجعي لجميع الاشتراطات المعمارية والعمرانية، وكذا ألوان الواجهات، ومناطق تنسيق الموقع، بحيث يتم الالتزام به في جميع المشروعات التى سيتم تنفيذها بالمدينة سواءً من خلال أجهزة الدولة أو القطاع الخاص.

وناقش الجزار، استعمالات الأراضى المقترحة بالمدينة، ووجه بسرعة إنهاء مخرجات التصميم لشبكات الطرق بمدخل المدينة، وأعمال المخططات التفصيلية، وتفاصيل المناطق ذات الأولوية بالمرحلة العاجلة، على أن يتم البدء في تنفيذها فور انتهاء أعمال التصميمات، حيث تشمل المرحلة العاجلة، تطوير مدخل المدينة وتوسعته بما يليق بالمدينة، ويكون علامة مميزة لها، وتنفيذ منطقة ترفيهية بالكورنيش، ويتم بها مراعاة توفير أماكن كافية لانتظار السيارات، والمرحلة الأولى من كورنيش المدينة، ومنطقة سكنية، وغيرها.

وقال المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة، إنه جارٍ تنفيذ 600 وحدة سكنية (25 عمارة) نموذج إسكان ذى طابع ساحلى مميز (أرضى + 5 أدوار)، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 30 %، وجارٍ تنفيذ أعمال الخوازيق لـ33 عمارة بمشروع بشاير الخير 4 تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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