العرفة للاستثمارات: المجموعة الانجليزية بيرد حصلت على الحقوق الحصرية للعلامة التجارية TED BAKER

رنا ممدوح _ أعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، عن قيام شركتها التابعة المجموعة الانجليزية بيرد والمملوكة للعرفة القابضة بنسبة 98.2% بإتمام صفقة بموجبها حصلت على الحقوق الحصرية لتصميم، وتصنيع، وتوزيع، وبيع الملابس الرجالي الرسمية للعلامة التجارية العالمية TED BAKER بالمملكة المتحدة وأوروبا وبكثير من الأسواق العالمية الأخرى وذلك لمدة 3 سنوات.

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وأفادت شركة العرفة في بيان للبورصة اليوم، أن العلامة التجارية TED BAKER تعد أحد أشهر العلامات التجارية العالمية لتصميم الملابس الرسمية.

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وأشارت، أن هذه الصفقة تعد بلوره لنجاح المجموعة المجموعة الانجليزية بيرد في إتمام عملية إعادة الهيكلة الشاملة وذلك في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه السوق الإنجليزي منذ عده أشهر.

ومن جانبه علق مارك كوتر الرئيس التنفيذي للمجموعة الإنجليزية بيرد عن إتمام الصفقة الجديدة قائلاً :” يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة للمساعدة في بناء وتطوير أعمال الملابس الرسمية TED BAKER في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا والأسواق العالمية الأخرى من خلال تصميم، وتصنيع منتجات عالية الجودة ومبتكرة، وعصرية على أعلى مستوى جودة، ولقد أعجبنا TED BAKER لسنوات عديدة وتعرف قوة العلامة التجارية الخاصة بهم”.

وقال الدكتور علاء عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العرفة القابضة:” نحن سعداء بإتمام تلك الصفقة لأنها تعد بمثابة انجاز هام للمجموعة وتمثل إضافة استراتيجية هامة تتماشي مع رؤية الشركة في تكوين شراكات استراتيجية مع أبرز بيوت الأزياء المرموقة وزيادة قاعدة العلامات التجارية التي تديرها المجموعة بشكل حصري”.

وأشار أنها تعزز الثقة في استثمارات المجموعة وفتح المجال لزيادة الصادرات من خلال قاعدة المصانع التي تمتلكها شركة العرفة القابضة في مصر بحسب عرفة.

أضاف أن هذه الشراكة تعد نجاح كبير للجهود المبذولة في عملية إعادة هيكلة المجموعة الأنجليزية بيرد والتي تضمنت تقدم الشركة بطلب اختياري للتوصل لاتفاق مع كل الشركاء العمل وأصحاب المصالح المشتركة الرئيسيين والذي يسمي Corporate Voluntary Agreement CVA .

ويعد CVA اجراء اختياري تقوم به الشركة والذي يتيح لها فرصة الاتفاق مع أصحاب المصالح المشتركة للوصول للوضع الأفضل للعمل في المستقبل متضمنة تسوية المستحقات السابقة وطرق العمل المستقبلية.

هذا وتعمل المجموعة الانجليزية بيرد من خلال مجموعة من العلامات التجارية البارزة في المملكة المتحدة مثل Ben sherman ، Suit Direct و Jeff banks و Racing Green و Alexandre Debenhams في المملكة المتحدة بالإضافة إلى أكثر من 40 متجر مستقل، هذا بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في الفترة الأخيرة في التسوق الإلكتروني.

وتسيطر المجموعة الانجليزية بيرد على حوالي 15% من الحصة السوقية من سوق الملابس الرسمية بالمملكة المتحدة.

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