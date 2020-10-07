- 1/3
- 2/3
- 3/3
أمنية إبراهيم – كشف البنك المركزي المصري المصري، اليوم الأربعاء، عن زيادة جديدة في أرصدة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي للشهر الرابع على التوالي قيمتها 59 مليون دولار، ليصل إلى 38.425 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر، مقابل 38.366 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد عاود الصعود بدءا من شهر يونيو 2020، بعد موجة انخفاض دامت لنحو 3 شهور بفعل تداعيات أزمة كورونا العالمية.
اضغط لتحميل العدد الرابع والخمسون من نشرة دوت الخليج
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الاحتياطي الأجنبي يواصل الارتفاع ويسجل 38.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.