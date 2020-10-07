عاجل.. الاحتياطي الأجنبي يواصل الارتفاع ويسجل 38.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر

أمنية إبراهيم – كشف البنك المركزي المصري المصري، اليوم الأربعاء، عن زيادة جديدة في أرصدة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي للشهر الرابع على التوالي قيمتها 59 مليون دولار، ليصل إلى 38.425 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر، مقابل 38.366 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس.

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وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد عاود الصعود بدءا من شهر يونيو 2020، بعد موجة انخفاض دامت لنحو 3 شهور بفعل تداعيات أزمة كورونا العالمية.

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