التجاري الدولي يصعد بأكثر من 2% ويرفع مكاسب البورصة إلى 1.68% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ رفعت القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب، من مكاسب مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.68%، ليتداول عند مستوى 11333 نقطة.

اضغط لتحميل العدد الرابع والخمسون من نشرة دوت الخليج

وسجل سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بأكثر من 2% ليتداول عند مستوى 68.39 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.12%، و 1.37% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 862.571 مليون جنيه على 169 شركة من خلال 25109 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 106 شركة مقابل تراجع 40 في حين لم تتغير أسعار 23.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 40.110 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 40.337 مليون جنيه، مقابل 226.868 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 20.076 مليون جنيه، منها 19.978 مليون جنيه للمؤسسات، و98.191 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 20.033 مليون جنيه، منها 18.753 مليون جنيه للأفراد، و1.279 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم الحديد والصلب المصرية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.20%، تلاه سهم بي انفستمنتس القابضة بنسبة 9.80%، ثم سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 9.58%.

في حين تصدر سهم المصرية للدواجن قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.35%، تلاه سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 4.22%، ثم سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 3.87%.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج