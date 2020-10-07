البنك الأهلي يكرم ميار شريف لاعبة التنس المصرية

استقبلت إدارة البنك الأهلي المصري، برئاسة هشام عكاشة، ميار شريف لاعبة التنس المصرية، بمقر البنك لتكريمها تقديرا لما حققته خلال بطولة رولان جاروس الفرنسية للتنس والتي تابعها العالم باهتمام بالغ.

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وأكد عكاشة، في بيان اليوم، فاعلية الرعاية الاستراتيجية التي يقوم بها البنك الأهلي المصري للاعبة ميار شريف من خلال شركة Connection المتخصصة في هذا المجال، والتي تأتي ضمن برامج الرعاية التي يقدمها البنك لدعم الرياضة في مصر خاصة للاعبين والموهوبين الرياضيين المبشرين.

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وأوضح عكاشة، أن المختصين بالملف الرياضي في البنك قاموا بمتابعة معدلات أداء اللاعبة ميار والتي تعد المصنفة 172 عالميا وتطمح لتحسين ترتيبها إلى مركز أكثر تقدما، وهو ما شجع البنك على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لها في مشوارها الرياضي المبشر.

وقال إن البنك مستمر في تقديم الدعم سعيا لنتائج أفضل على الصعيد العالمي، كما حرصت الإدارة على تقديم الدعم النفسي والتشجيع للاعبة من خلال التواصل التليفوني معها عقب كل مباراة للتأكيد على وقوف البنك خلفها حتى تحقق الإنجاز الذي تطمح إليه.

ونجحت ميار شريف في الصعود إلى الدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس الفرنسية أحد أهم البطولات العالمية للتنس، بعد الفوز بثلاث مباريات متتالية على بطلات اللعبة في كولومبيا والولايات المتحدة وإيطاليا في الدور التمهيدي، وتعد أول لاعبة مصرية تحقق تلك النتائج في تاريخ اللعبة.

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