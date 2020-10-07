الذهب يرفع خسائره في السوق المحلية بهبوطه 8 جنيهات

شاهندة إبراهيم – خسرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، نحو 8 جنيهات دفعة واحدة عند المقارنة مع مستويات الأمس.

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وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن عيار 21 الأكثر شيوعًا تراجع إلى عتبة 825 جنيهًا للجرام، في مقابل 833 جنيهًا بالأمس.

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وهوى عيار 18 إلى منطقة 707.15 جنيهًا، وتراجع أيضًا عيار 24 إلى مستوى 942.85 جنيهًا.

ونال التراجع المسيطر على السوق من قيمة الجنيه الذهب ليفقد نحو 64 جنيهًا، بعدما سجل اليوم 6600 جنيهًا، مقارنة مع 6664 جنيهًا بالأمس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ضعف إداء المعدن النفيس على المستوى العالمي ملامسًا منطقة 1891 دولارًا للأوقية، مقابل 1906 بالأمس.

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