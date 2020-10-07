البورصة تغلق على ارتفاع 1.62% بدعم من مشتريات العرب وتداولات تتجاوز المليار

رنا ممدوح _ اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.62%، وأغلق عند مستوى 11326 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 1.97%، وأغلق عند مستوى 68.36 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.67%، و 1.03% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.572.228 مليار جنيه، على 189 شركة من خلال 49593 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 98 شركة مقابل تراجع 66 في حين لم تتغير أسعار 25.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 56.685 مليون جنيه، منها 49.823 مليون جنيه للأفراد، و 6.861 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 53.663 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 81.392 مليون جنيه، و 27.729 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 3.021 مليون جنيه، منها 2.021 مليون جنيه للمؤسسات و 1 مليون جنيه.

واستحوذ المصريون على نسبة 81.85% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على10.54% والعرب على 7.61% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 22.66% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.33%.

وتصدر سهم رواد السياحة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.05%، تلاه سهم بي انفسمنتس القابضة بنسبة 9.97%، ثم سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 9.92%.

في حين تصدر سهم العالمية للاستثمار والتنمية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.40%، تلاه سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 6.10%، ثم سهم المصرية للدواجن بنسبة 5.98%.

تفاءل مهاب عجينة رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بأداء البورصة على المدى القصير بعد اختراق مستوى المقاومة 11200 نقطة بعد محاولات دامت ثلاث أشهر.

وجدد عجينة رهانة على أسهم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وأيضاً قطاع العقارات والبنوك في قيادة موجة الصعود المرتقبة للسوق بالربع الأخير.

ومن جانبه يري سامح غريب رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن قطاع العقارات بقيادة مدينة نصر للإسكان والتعمير والذي حقق مكاسب نحو 10% بجلسة اليوم، دعم البورصة لاختراق المقاومة الثانية لليوم التالي 11200 نقطة.

وتوقع غريب، أن يقود كلا من قطاع العقارات والبنوك موجة الصعود المرتقبة على المدى القصير مستهدفاً مستوى 11500 نقطة.

ورأي أن أي أخبار عن طرح مرتقب سيعزز من موجة الصعود الحالية، ويغلق تعاملات الربع الأخير من العام بانجازات جديدة للسوق، خاصة وإن الطروحات الجديدة تعيد تقييم أسهم القطاع ككل.

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