فورتشنر تحسم صدارة السيارات الرياضية SUV-D.. وجراند شيروكي في الوصافة

شاهندة إبراهيم – كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، عن بلوغ المبيعات الإجمالية للمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات فئة الكبيرة SUV-D عتبة 1049 وحدة مُباعة.

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وحسمت السيارة اليابانية المُجمعة محليًا تويوتا فورشنر صدارة ترتيب السيارات ذات نمط SUV-D الكبيرة خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من 2020، بعد أن أمنت حصة سوقية لنفسها مثلت نحو 50.6% من السوق.

وحجزت السيارة الأمريكية جيب جراند شيروكي مركز الوصيف في قائمة السيارات الرياضية الكبيرة، باقتناصها حصة سوقية قُدرت بما يوازي 32.7% من مجمل مبيعات السوق.

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وحققت السيارة الكورية كيا سورنيتو حصة نسبتها 11.2% من السوق أودعتها في المركز الثالث.

وجاء المركز الرابع من نصيب العلامة العريقة تويوتا طراز برادو، لتستحوذ بذلك على مركزين في ترتيب السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة، بعدما اقتنصت حصة سوقية تبلغ نحو 3.9%.

وأحتدمت المنافسة بين كل من العلامة اليابانية ميتسوبيشي باجيرو والماركة الصينية شيري تيجو 8، لتحسمها الأولى لصالحها بحصة سوقية متواضعة تُقدر بنحو 0.9%، أما الثانية حققت 0.7% من مجمل مبيعات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة خلال الفترة المذكورة من العام الجاري.

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