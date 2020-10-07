نكست هوم تخطط لاستثمار ملياري جنيه في مشروعات عقارية جديدة

دوت الخليج – تخطط شركة نكست هوم للتطوير العقاري لضخ استثمارات جديدة بقيمة ملياري جنيه ضمن خطتها التوسعية في السوق العقارية، إلى جانب مشروعين آخرين يجري تنفيذها في منطقة الهضبة الوسطى، هما: نكست بوينت السكني المتكامل، وبيزنس أرينا التجاري.

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وخلال المؤتمر الذي عقد قبل قليل، قال المهندس مصطفى التونسي الرئيس التنفيذي للشركة، إنها وضعت خطة توسعية جديدة تتوافق مع مستهدفاتها فى السوق العقاري، ومنها، ضخ استثمارات بقيمة ملياري جنيه فى عدد من المشروعات الجديدة، والتي تعتزم الشركة تطويرها خلال الفترة المقبلة والتي ستبدأ بمشروع جديد فى العاصمة الإدارية الجديدة فى 2021.

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وأوضح التونسي أن الشركة تستثمر 500 مليون جنيه بمشروع “بيزنس آرينا” التجاري، مشيرا إلى أنها تعمل أيضا على مشروع نكست بوينت باستثمارات تصل إلى نحو ملياري جنيه.

وتابع أن الشركة تعتزم التوسع في عدة مناطق مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

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