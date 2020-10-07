الموافقة على طرح 3869 وحدة إسكان اجتماعي في 5 محافظات بسعر 164 ألف جنيه

دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتاريخ 15 سبتمبر بطرح 3869 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 75 متر مربع بنظام التمويل العقاري المدعوم لمحدودي الدخل، بسعر بيع 164 ألف جنيه للوحدة السكنية بخلاف نسبة 5% مبلغ الصيانة لكل وحدة؛ وذلك في محافظات: الإسماعيلية والشرقية والمنيا وسوهاج وقنا.

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كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية توشكى بمحافظتي أسوان والوادي الجديد، والتي تضم قطع أراض لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أغراض الاستصلاح والاستزراع، وكذا قطعة أرض لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في أغراض الاستزراع والاستثمار السمكي.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المادة (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 2009 بإضافة معهدي هندسة وتكنولوجيا الطيران والحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء، إلى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران؛ ويهدف ذلك إلى توسيع قاعدة التخصصات بالأكاديمية لتلبية متطلبات الطلاب في التعلم واكتساب المهارات.

وافق الوزراء أيضًا على طلب إنشاء فروع جديدة للبنك الأهلي المصري في أربعة مواقع بمراكز الشباب في محافظات الإسماعيلية، وبورسعيد، والشرقية، كما وافق على طلب بنك مصر، بشأن استئجار ثمانية مقار بنظام حق الانتفاع بمراكز الشباب في محافظات سوهاج، وأسيوط، والبحيرة، ومطروح، والدقهلية، والقاهرة، والشرقية، وذلك من منطلق الحرص على الاستغلال الأمثل لمنشآت ومرافق الدولة وتحقيق مردود اقتصاديّ جيد منها، إلى جانب توفير تمويل ذاتي لمراكز الشباب، يُمكنها من رفع مستوى الأداء للخدمات المتعددة التي تقدمها تلك المراكز.

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كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2020 بشأن الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (26) مشروعاً وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

واعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 1677 لسنة 2017، رقم 42 المنعقد بتاريخ 1/10/2020، والمتضمن بياناً مُجمعاً بإجمالي قيم نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017.

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