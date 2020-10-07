عامر جروب تطرح المرحلة الأولى من مشروع بورتو هليوبوليس في مصر الجديدة

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دوت الخليج – أطلقت شركة عامر جروب مشروع بورتو هليوبوليس في منطقة مصر الجديدة، على 27 ألف متر مربع.
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وقالت الشركة، في بيان لها، إن المشروع مكون من 8 أبراج كل برج مكون من 11 دورا يضم 950 وحدة سكنية
وأضاف أن من المقرر تسليم الوحدات كاملة التشطيب، لافتة إلى طرح المرحلة الأولى من المشروع للبيع والتسليم في غضون 36 شهر تقريبا.
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وأشارت إلى أن مشروع “بورتو هليوبوليس” هو أحد مشروعات شركة دلمار للتنمية السياحية، إحدى شركات عامر جروب.
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