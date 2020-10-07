متوسط سعر الدولار يتراجع أكثر من قرشين في تعاملات اليوم

شاهندة إبراهيم – استأنف سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليخسر ما بين قرش إلى 3 قروش جديدة، في غالبية وحدات القطاع المصرفي، بعد استقرار دام ليومين.

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وسجل المتوسط المرجح لسعر صرف الدولار المعلن من قبل البنك المركزي المصري تراجعا بأكثر من قرشين، ليبلغ 15.6611 جنيه للشراء و15.7611 جنيه للبيع اليوم الأربعاء، في مقابل 15.6841 جنيه للشراء و15.7841 جنيه للبيع أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم بواقع قرشًا واحدًا في بنوك: الأهلي المصري ومصر وعوده وبلوم وكريدي أجريكول، إلى 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، في مقابل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع بالأمس.

كما خفض بنك التعمير والإسكان سعر صرف الدولار بنحو 3 قروش دفعة واحدة، ليسجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، بدلًا من 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وانخفض الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس، إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، بدلًا من 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

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وفقد قرشين في كل من: البنك التجاري الدولي والإسكندرية العربي الإفريقي الدولي، ليبلغ 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مقارنة مع 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

وخسر الأخضر قرشين في بنك إتش إس بي سي، ليحقق مستوى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

فيما استقر الدولار في البنك المصري الخليجي عند مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، دون تغيير عن إغلاق أمس الثلاثاء، وكذلك في الأهلي الكويتي 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

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