عاجل.. تثبيت أسعار البنزين والسولار حتى نهاية 2020

دوت الخليج – قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت أسعار بيع البنزين والسولار في السوق المحلية خلال الربع الرابع من العام الحالي. وقالت اللجنة، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، إنها ثبتت سعر بنزين 80 عند 6.25 جنيه، وبنزين 92 عند 7.5 جنيه، وبنزين 95 عند 8.5 جنيه، والسولار 6.75 جنيه، و المازوت لغير استخدامات الكهرباء و المخابز عند 3900 جنيه.

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