كيان إيجيبت تزيح الستار عن سيات تاراكو الجديدة كليا بسعر يبدأ من 535 ألف جنيه

شاهندة إبراهيم – أزاحت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكلاء سيات وسكودا في السوق المحلية، اليوم الستار عن سيات تاراكو موديل 2021، والتي تعد أول مركبة تنضم لعائلة العلامة الأسبانية تنتمي لنمط SUV سباعية المقاعد، لتبدأ أسعارها من 535 حتى 665 ألف جنيه للفئة الكاملة.

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وقدمت كيان إيجيبت السيارة الأسبانية الجديدة كليًا سيات تاراكو من خلال 4 فئات من التجهيزات والكماليات الأساسية.

وجاءت أسعار الفئة القياسية Style من السيارة سيات تاراكو الجديدة كليًا لأول مرة في السوق المصرية بنحو 535 ألف جنيه، أما الفئة الثانية Style Plus فقدمت بقيمة وصلت إلى 585 ألف جنيه.

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ووفقًا للأسعار المعلنة تم تسعير الفئة الثالثة Xcellence بنحو 635 ألف جنيه، فيما عرضت الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا FR بقيمة سعرية 665 ألف جنيه.

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