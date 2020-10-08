اتحاد التأمين ينظم الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي 11 و12 أكتوبر

دوت الخليج – ينظم الاتحاد المصري للتأمين، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام العربي للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، الملتقى الاقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، بفندق سميراميس إنتركونتيننتال القاهرة يومي 11 و12 أكتوبر 2020 تحت شعار “صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الاوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل – مصر كنموذج”.

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وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن المؤتمر ينعقد تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الصحة والسكان ووزارة المالية.

وبحسب بيان للاتحاد، فمن المقرر أن يشارك في المؤتمر: الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والطب الوقائي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

والمتوقع أن يشارك في المؤتمر ممثلين من كبرى شركات التأمين المصرية والعربية وشركات الوساطة التأمينية وشركات الرعاية الصحية، ولفيف من اقطاب وأعلام التأمين ورجال الاقتصاد والاعمال فى مصر.

وفق البيان، يهدف المؤتمر إلى “تأكيد أهمية قطاع التأمين في توفير الرعاية الصحية والاهتمام بأساليب تقديمها حيث أن فرع التأمين الطبي هو أحد الفروع التي حظيت خلال الفترة الأخيرة بمزيد من النمو والانتشار في أسواق التأمين العربية والمصرية وأصبح من القضايا الحيويه التى تواجه عالمنا اليوم حيث لا يمكن فصل الصحة عن الاقتصاد كونها العنصر الأساسى لبناء رأس مال بشرى قوى قادر على الانتاج”.

كما أنه سيسلط الضوء على دور قطاع التأمين فى توفير منتجات التأمين الصحى التى تتناسب مع جميع شرائح المجتمع ويحاضر بالمؤتمر لفيف من أقطاب وأعلام التأمين الطبي والرعاية الصحية في مصر والعالم العربى وعلى مدى يومين.

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ومن خلال ست جلسات سيناقش الملتقى الاقليمى السادس للتأمين الطبى والرعاية الصحية عدد من القضايا، حيث تتضمن أجندة المؤتمر المحاور الرئيسية التالية:

الجلسة الأولى:

دور صناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية في تقديم الخدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل (مصر)

محاور الجلســة:

• حجم قطاع التأمين الطبي ونسبة مساهمته في إجمالي الأقساط بشركات التأمين وعدد العملاء الذين تشملهم تغطيات التأمين الطبي وخدمات الرعاية الصحية.

• هل قانون التأمين الصحي الشامل فرصة لشركات التأمين والرعاية الصحية؟

• هل حان الوقت للوصول إلى إطار حقيقي للتعاون بين قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية المصري ومنظمومة التأمين الصحي الشامل في مصر؟ وما هي آليات وأدوات تفعيل التعاون بين القطاعين؟

• ما هي المعوقات والتحديات الخاصة بوضع آلية التعاون والتنسيق بين الجهتين

• ماهي الخبرات والتجارب التي يمكن أن يقدمها قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية المصري لإدارة المخاطر بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر؟

• ما هي تغطيات التأمين الطبى التكميلية التي يمكن أن يقدمها قطاع التأمين الطبى المصري لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر؟

• وهل يمكن أن تكون منظومة التأمين الصحى الشامل في مصر إحدى قنوات تقديم التغطيات التأمينية المختلفة لمحدودي الدخل مثل تغطيات المزايا النقدية والخاصة بفقد الإيراد نتيجة للمرض وتأمينات الحياة، هذا بالإضافة الى تقديم تغطيات للأسرة ككل وغيره من التغطيات التى يمكن أن يدعم بها قطاع التأمين هذه المنظومة.

الجلسة الثانية

دور الهيئات الرقابية فى مكافحة الآثار المترتبة عن انتشار الأوبئة وآلية التعامل مع قطاع التأمين الطبي (كوفيد 19 كمثال)

محاور الجلســة:

• ما هي أهم الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئات الرقابية؟

• ما تأثير هذه الإجراءات على شركات التأمين بوجه عام والتأمين الطبي بوجه خاص؟

• ما تأثير هذه الإجراءات على عملاء شركات التأمين؟

الجلسة الثالثة

استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى كل المواطنين ودورها في تغطية المتضررين من الأوبئة وتوفير الحماية التأمينية لهم

محاور الجلســة:

• دور شركات التأمين في طرح منتجات التأمين متناهي الصغر الطبي.

• دور الهيئات الرقابية في اعتماد المنتجات ووضع التشريعات التي من شأنها دعم شركات التأمين في الوصول للفئات محدودة الدخل بسهولة ويسر وتكلفة أقل.

• دور شركات إدارة الرعاية الصحية فى تنظيم وإدارة هذه المنظومة.

• دور جهات التوزيع كالجمعيات والبنوك ومكاتب البريد وشركات التحصيل الإلكتروني وغيره في تقديم خدماتها لشركات التأمين للوصول إلى هذه الفئات.

• دور وسطاء التأمين في هذه المنظومة.

• ما هي الدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

الجلسة الرابعـة

التعاون بين شركات الأدوية والمستحضرات الطبية من جهة وقطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية من جهة أخرى لتقديم خدمة أفضل للمواطن

محاور الجلســة:

• تعتبر شركات الأدوية والمستحضرات الطبية أحد أهم عناصر منظومة الرعاية الصحية على مستوى العالم.

• التعاون بين شركات الادوية والمستحضرات الطبية وقطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية يمكن أن يثمر عن العديد من المخرجات .

الجلسة الخامسة

أهمية تقديم منتج تأمين طبى ضد الأوبئة المستجدة، ودور شركات التأمين ومعيدي التأمين

محاور الجلسة:

• هل جائحة فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19 كان لها دور في إبراز أهمية التأمين الطبي؟

• ما هي التحديات التي يمكن أن تواجهها شركات التأمين مع منتجات التأمين الطبي ضد الأوبئة؟

• ما هي آليات وأدوات إدارة المخاطر داخل شركات التأمين وإعادة التأمين لإدارة هذا الخطر؟

• ما هو دور شركات إعادة التأمين فى تقديم الدعم الفني والتغطية لهذه المخاطر؟

الجلسة السادسة

الجديد فى الحلول الذكية: الذكاء الاصطناعي والميكنة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وربطها بمقدمي الخدمة وشركات التأمين

محاور الجلسة:

• يستطيع قطاع الرعاية الصحية أن يقدم الاستشارات للمرضى عبر الهاتف من خلال الحلول الذكية كالتطبيقات المختلفة أو برامج الفيديو أون لاين من خلال شبكة الانترنت.

• سيشهد قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية تدفق رأس المال الاستثماري في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي جنبا إلى جنب مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تقوم على أساس الميكنة وحلول الذكاء الاصطناعي.

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