تعيين أحمد الخولي رئيسا لقطاع الاستثمار وإدارة الأموال بالهيئة القومية للبريد

دوت الخليج – أصدر الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، قرارا، اليوم، بتعيين أحمد محمد فؤاد الخولي، رئيساً لقطاع الاستثمار وإدارة الأموال بالهيئة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وبحسب بيان لهيئة البريد، يتمتع الخولي بخبرة كبيرة في القطاع المصرفي ومجالات الاستثمار وإدارة المحافظ المالية تصل إلى 35 عاماً تقلد خلالها العديد من المناصب وساهم بخبراته العلمية والعملية بالقطاع المصرفي في تطوير نظم العمل داخل العديد من البنوك والمؤسسات المالية والشركات.

وأحمد الخولي حاصل على بكالوريوس في الإدارة تخصص إدارة الأعمال وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية، وقد شغل العديد من المناصب المهمة في القطاع المصرفي، منها: مسؤول الأسواق المالية والعملات الأجنبية بالمصرف العربي الدولي، ورئيس قسم تسويق الخزانة ببنك قطر الوطني، ومسؤول عن المحافظ والأوراق المالية بشركة القاهرة لإدارة المحافظ المالية.

اضغط لتحميل العدد الرابع والخمسون من نشرة دوت الخليج

كما كان مسئولا عن قطاع الخزانة بالبنك المصري البريطاني HSBC، ورئيس قطاع الخزانة ببنك BNP Paribas، ورئيس قطاع الاستثمار في Finclear ، Dubai ومدير تسويق الخزانة بالبنك الأهلي المتحد، ومدير عام لقطاع الخزانة وقطاع المراسلين بالمصرف المتحد، ورئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج