عاجل.. طارق عامر لحابي: البنك المركزي المصري والمحافظ ملتزمان بحقوق العاملين في بلوم مصر

أمنية إبراهيم – قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، في تصريح خاص لبوابة دوت الخليج جورنال، إن البنك المركزي المصري، كعادته، والمحافظ ملتزمان التزاما تاما بحقوق العاملين في البنوك المندمجة وذلك بالنظر لموظفي بنك بلوم اللبناني في مصر .

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وأضاف طارق عامر أن هذا الأمر مسؤولية أصيلة للبنك المركزي.

كان بنك بلوم اللبناني قد أعلن عن خطط بيع وحدته في مصر – بلوم مصر.

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وانفردت دوت الخليج عبر عددها الأسبوعي وبوابتها الإلكترونية ونشرتها اليومية، بمتابعة تطورات عملية البيع المحتمل، والكشف عن المتنافسين على شراء بلوم مصر.

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وأكد كل من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المؤسسة العربية المصرفية البحريني، ما كشفته دوت الخليج في أعداد مختلفة من سعي كل منهما للاستحواذ على بلوم مصر.

وكان عدد من موظفي بنك بلوم مصر قد تقدموا بقائمة مطالب للحفاظ على حقوقهم القائمة وتوثيقها بالصورة التي تضمن عدم المساس بها بعد إتمام عملية البيع والتي من المرجح أن يترتب عليها دمج بلوم مصر في البنك التابع للطرف المشتري.

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