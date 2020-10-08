بنك مصر يكرم أعضاء مجلس الإدارة السابق تقديرا لمجهوداتهم

دوت الخليج – كرم محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ونائبيه عاكف المغربي، وحسام الدين عبد الوهاب، أعضاء مجلس إدارة البنك السابق.

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وكرم البنك كلا من الدكتورة مايا مرسي، ومحمود منتصر، والدكتورة ريهام مصطفى، ومحمد أبو فضل، بالإضافة إلى مها هبة عنايت الله، الرئيس السابق لقطاع الاستراتيجية والتطوير بالبنك عن فترة خدمتها بالبنك والتي قضت جزء منها بعضوية مجلس الادارة.

حضر الاحتفالية: أعضاء مجلس الإدارة الحالي المعين في سبتمبر 2020، ورؤساء قطاعات الأعمال ببنك مصر.

وأشاد محمد الإتربي، رئيس مجلس الإدارة، بالجهد المبذول خلال فترة عضويتهم بالمجلس والتحاقهم بالبنك، وما نتج عنه من إنجازات وأعمال ذات قيمة وأثر إيجابي على نتائج أعمال بنك مصر على مدار السنوات السابقة.

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وأكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن تكريم هذه القيادات هو دعوة لشباب العاملين بالبنك للاقتداء بالقيادات المكرمة في إخلاصها وتفانيها في عملها، موضحاً أن جزءاً كبيراً من قوة القطاع المصرفي المصري يكمن في قياداته المستنيرة، حيث أن القطاع المصرفي يزخر بالخبرات التي تؤهله للوصول للمكانة المرموقة التي يحظى بها اليوم.

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