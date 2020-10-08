الهند تسجل أكثر من 78 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

_ أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند يوم الخميس تسجيل 78524 إصابة جديدة بفيروس كورونا و971 وفاة خلال 24 ساعة. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج ويبلغ إجمالي العدد المسجل في الهند حتى الآن 6.84 مليون إصابة و105526 وفاة. وخففت السلطات الهندية في الأسبوع الماضي بعض القيود وسمحت للولايات بفتح المدارس ودور العرض السينمائي. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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