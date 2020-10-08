مال وأعمال

الهند تسجل أكثر من 78 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

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_ أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند يوم الخميس تسجيل 78524 إصابة جديدة بفيروس و971 وفاة خلال 24 ساعة.

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ويبلغ إجمالي العدد المسجل في الهند حتى الآن 6.84 مليون إصابة و105526 وفاة.

وخففت السلطات الهندية في الأسبوع الماضي بعض القيود وسمحت للولايات بفتح المدارس ودور العرض السينمائي.

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