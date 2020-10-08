تغريم سيتي جروب 400 مليون دولار بسبب مخالفات مصرفية

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وكالات _ قررت سلطات الرقابة المصرفية في الولايات المتحدة تغريم مجموعة سيتي جروب المصرفية العملاقة 400 مليون دولار بسبب مخالفاتها المصرفية.
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وأعلن مجلس الاتحاد الاحتياطي الأمريكي ومكتب مراقب العملة في الولايات المتحدة مساء أمس الأربعاء، الغرامة وقالا إن سيتي جروب تورطت “في مماسات مصرفية غير آمنة وغير عقلانية”.
واتهم المجلس والمكتب المجموعة بالتقصير في إدارة مجموعة واسعة من المخاطر والرقابة الداخلية والفشل في حل المشكلات التي تم تحديدها على مدى سنوات.
من ناحيتها قالت مجموعة سيتي جروب :”نشعر بخيبة أمل لآننا فشلنا في الوفاء بتوقعات الأجهزة الرقابية ونحن ملتزمون تماما بمعالجة الموضوعات التي تم تحديدها”.
وبعد إعلان الغرامة سجل سهم سيتي جروب تراجعا طفيفا في تعاملات ما بعد إغلاق البورصة الأمريكية.
كانت سيتي جروب قد أعلنت في سبتمبر الماضي أن الرئيس التنفيذي مايكل كوربات سيتقاعد دفي فبراير المقبل لتحل محله جين فريزر لتكون أول سيدة ترأس مجموعة مصرفية كبرى في الولايات المتحدة.
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