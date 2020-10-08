سامسونج الكورية تتوقع ارتفاع أرباحها 58% خلال الربع الثالث

وكالات _ تتوقع شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج إلكترونيكس ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 58.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

كما تتوقع سامسونج زيادة مبيعاتها خلال الفترة نفسها بنسبة 6.45 %، مشيرة إلى استفادة قطاعي الهواتف المحمولة والرقائق الإلكترونية من القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على منافستها الصينية هواوي تكنولوجيز.

وتتوقع الشركة الكورية الجنوبية العملاقة تحقيق أرباح تشغيل خلال الربع الثالث بقيمة 12.30 تريليون وون (10.6 مليار دولار) مقابل 7.78 تريليون وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كانت أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 8.15 تريليون وون.

كما تتوقع سامسونج وصول إجمالي قيمة مبيعاتها خلال الربع الثالث 66 تريليون وون مقابل 62 تريليون في العام الماضي، وحوالي 52.97 تريليون في الربع الثاني من العام.

ومن المقرر نشر نتائج الربع الثالث من العام الحالي للشركة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج