الأسهم اليابانية ترتفع مستفيده من مكاسب وول ستريت مع تجدد آمال التحفيز الأمريكي

_ أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم الخميس، عقب جلسة إيجابية في وول ستريت الليلة الماضية، إذ تلقت معنويات المستثمرين الدعم من آمال بشأن اتفاق جزئي على تحفيز أمريكي لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.

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وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.96 بالمئة إلى 23647.07 نقطة، ليحوم قرب مستويات بلغها في 20 فبراير. وتقدم 134 سهما على المؤشر مقابل تراجع 84.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55 بالمئة إلى 1655.47 نقطة.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء ستة، فيما قادت أسهم الشحن والحديد والصلب والخدمات القطاعات الرابحة في البورصة الرئيسية.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت أمس على ارتفاع قوي إذ حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس على تمرير حزمة مساعدة جزئية لتخفيف آثار فيروس كورونا، بعد أن ألغى فجأة مفاوضات بشأن مشروع قانون شامل.

وارتفعت أسهم أشباه الموصلات اليابانية مقتفية أثر نظيرتها في الولايات المتحدة، إذ قفز سهم سكرين هولدنجز ما يزيد عن ثمانية بالمئة، وارتفع سهم أدفانتست 5.37 بالمئة وربح سهم ديسكو 3.79 بالمئة.

وبين القطاعات، خالف قطاع الطيران الاتجاه العام وتراجع 1.23 بالمئة، إذ تتضرر الشركات من انهيار السفر الجوي العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونزل سهم إيه.إن.إيه هولدنجز 1.67 بالمئة بعد أن اقترحت على نقابات عمالية في الناقلة الرئيسية لديها إيه.إن.إيه أن تطلب من العاملين ترك العمل طوعيا. كما قالت الشركة إنها تخفض مكافآت الشتاء إلى صفر وتقلص الرواتب الشهرية.

في غضون ذلك، نزل سهم شركة الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 0.67 بالمئة بعد أن قال رئيس الشركة اليوم إن الشركة تريد تعزيز عمليات الناقلة منخفضة التكاليف لاقتناص الطلب السياحي.

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