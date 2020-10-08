أمازون ترفض استحواذ ريليانس الهندية على حصة بقيمة 3.4 مليار دولار في فيوتشر جروب

بلومبرج _ ذكرت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة “أمازون” أن مجموعة تجارة التجزئة الهندية فيوتشر جروب انتكهت بنود اتفاق الشراكة بينهما بموافقتها على بيع حصة قيمتها 3.4 مليار دولار من أسهم المجموعة الهندية إلى مجموعة ريليانس إنداستريز المملوكة للملياردير الهندي موكيش أمباني.

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ونقلت “بلومبرج” عن متحدثة باسم أمازون القول “بدأنا اتخاذ خطوات لفرض حقوقنا التعاقدية… ونظرا لآن الأمر يخضع لسلطة القضاء لن نستطيع الإفصاح عن مزيد من التفاصيل”.

وكانت أمازون وافقت على شراء 49 في من أسهم مجموعة تجارة التجزئة غير المسجلة في البورصة فيتوشر جروب مع حقها في شراء شركة فيوتشر ريتيل التابعة للمجموعة، بعد فترة تتراوح بين 3 و 10 سنوات على توقيع الصفقة.

ومنذ شهرين أعلنت ريليانس اعتزامها شراء قطاعات تجارة التجزئة والجملة والخدمات اللوجيستية من مجموعة فيوتشر جروب المثقلة بالديون وهو ما يعني مضاعفة حصة ريليانس في سوق تجارة التجزئة بالهند.

وفي أغسطس الماضي أعلنت مجموعة ريليانس إنداستيريز قيام ريليانس ريتيل فينشرز التابعة لها بالاستحواذ على شركتي “ريتيل أند وول سيل بيزنس” ولوجيستيكس أند ويرهاوسينج بيزنس” التابعتين لمجموعة فيوتشر جروب الهندية مقابل 24,713 مليار روبية (336.3 مليون دولار).

وذكرت ريليانس أن الصفقة تمثل جزءا من خطة تدمج بموجبها مجموعة فيوتشر جروب شركات محددة تقوم بالوظائف المذكورة سابقا في شركة “فيوتشر إنتربرايزس ليمتد”.

وفي إطار هذه الخطة سيتم نقل شركة “ريتيل أند هول سيل” إلى شركة “ريليانس ريتيل أند فاشون لايف ستايل ليتمد” ونقل شركة “لوجيستيكس أند ويرهاوسنج” إلى شركة ريليانس ريتيل فينشرز.

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