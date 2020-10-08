- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ استأنفت أسهم أوروبا مكاسبها اليوم الخميس، لتقترب أكثر من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بفضل توقعات بحزمة تحفيز أمريكي مستهدفة وكذلك تقارير إيجابية للشركات.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7 بالمئة، فيما قادت قطاعات السفر والترفيه والصناعة والكيماويات المكاسب.
وارتفعت مؤشرات وول ستريت الليلة الماضية بفضل مؤشرات على أن المحادثات بشأن تقديم دعم لقطاع الطيران الذي عصفت به جائحة فيروس كورونا تحرز تقدما في واشنطن حتى بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات بشأن اتفاق أشمل.
وقفز سهم راتوس إيه.بي 11.3 بالمئة بعد أن قالت شركة تحليلات الشركات دان آند برادستريت إنها ستستحوذ على بيسنود الأوروبية من شركة الاستثمار المباشر السويدية.
وارتفع سهم ميديوبانكا 2.4 بالمئة بعد أن رفع قطب النظارات ليوناردو ديل فيكيو حصته إلى ما يزيد قليلا عن عشرة بالمئة في أكبر بنك استثمار في إيطاليا.
ونزل سهم إيه.إم.إس لصناعة أجهزة الاستشعار 3.1 بالمئة إذ حققت الشركة مبيعات للربع الثالث قرب الحد الأعلى لنطاق التوقعات الاسترشادية وأعلنت عن إصدار سندات لتدبير تمويل طويل الأجل.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آمال التحفيز الأمريكي تقفز بأسهم أوروبا إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.