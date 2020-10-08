رواد النيل: 79 شركة صغيرة ومتوسطة من 17 محافظة تقدمت للإستفادة من برنامج خليك ديجيتال

أعلنت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية أن نحو 79 شركة ناشئة صغيرة ومتوسطة من 17 محافظة تقدمت للاستفادة من برنامج خليك ديجيتال الذي أطلقته المبادرة لمساعدة الشركات على التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل.

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وقال الدكتور محمد عباس رئيس برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل إن برنامج خليك ديجيتال يتيح للشركات الحصول علي خدمات استشارات تحول رقمي مجانية من مبادرة رواد النيل بالإضافة الي حلول برمجية للتحول رقمي من مخرجات حاضنات رواد النيل للبرمجيات.

وأشار إلى أن الشركات التي تقدمت جاءت من العديد من محافظات مصر، حيث سجلت في البرنامج 39 شركة من محافظة القاهرة و18 شركة من محافظة الجيزة و17 شركة من محافظات الدلتا وخمس شركات من محافظات مدن القناة والصعيد وسيناء.

وأوضح عباس أن الشركات المتقدمة للاستفادة من خدمات برنامج خليك ديجيتال للتحول الرقمي تغطي تخصصات متنوعة كالدعاية والإعلان، الاتصالات، الأدوية ، الإستيراد والتصدير، التطوير العقارى، التعبئة والتغليف، تدوير المخلفات، التدريبات والاستشارات، التجارة الالكترونية، اجهزة طبية، مستحضرات التجميل،صناعة ملابس،الاغذية العضوية، مشغولات يدوية وأكسسوارات.

وذكر أن أكثر من 75٪ من الشركات التي تقدمت للبرنامج لديها أقل من ٢٥ موظف، لافتا إلى أن البرامج الحسابية والمالية من اكثر البرمجيات المطلوبة من قبل الشركات المقدمة تليها برمجيات التسويق والمبيعات تليها برمجيات المشتريات ثم برمجيات العمليات.

ولفت إلى أن أزمة تفشي فيروس كورونا كشفت عن أهمية الأساليب الرقمية في مساعدة الشركات على الإستمرار في العمل عن بعد عن طريق الأنظمة المتطورة وتحقيق المبيعات باستخدام القنوات الرقمية، مشيرا إلى أن الإحتياج لطرق العمل الرقمية والتكنولوجية الجديدة سيستمر حتى بعد إنتهاء أزمة كورونا.

وقال الدكتور محمد عباس رئيس برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل إن برنامج “خليك ديجيتال” سيقوم بربط الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في العمل بالأساليب التقليدية مثل التواجد والتسويق المباشر بالشركات التي تعمل على توفير حلول التحول الرقمي التابعة لمبادرة رواد النيل بتكلفة منخفضة وكفاءة عالية مع المساعدة أيضا على تحسين جودة المنتجات وتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية مع التوسع والانتشار للوصول لشريحة أكبر من العملاء والجمهور.

وأضاف أن نحو 20 شركة تنتمي لمبادرة رواد النيل تعمل في مجال البرمجة والتطبيقات الرقمية مستعدة حاليا لتقديم خدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على توفير حلول للتشغيل والادارة وتنفيذ الأعمال والمشاركة في المناقصات والتسويق وتوصيل السلع والمنتجات.

وكانت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية قد أطلقت في يونيو الماضي برنامج ” خليك ديجيتال” بهدف توفير حلول لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكدت المبادرة أن التحول الرقمي للشركات والمشروعات هو إتجاه عالمي تحتمه الأوضاع الحالية، لكنها مكلفة ولا تتوافر باللغة العربية ما دفع مبادرة رواد النيل لتبني مشروع توفير الحلول الرقمية والتكنولوجية من خلال الاستعانة بالشركات الناشئة التابعة للمبادرة لتوفير خدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات كبيرة في العالم في ظل الظروف الحالية.

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