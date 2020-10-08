ناتورجي توافق على إعادة التفاوض بشأن عقود غاز مع سوناطراك

_ قالت مجموعة الغاز والكهرباء الإسبانية ناتورجي اليوم إنها توصلت لاتفاق بشأن إعادة التفاوض على عقود مع سوناطراك الجزائرية في خطوة لتعديل مشترياتها كي تواكب سوقا عالمية متراجعة.

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وأدى انخفاض الطلب على الغاز عالميا بفعل جائحة كورونا وتخمة المعروض في السوق إلى تراجع الأسعار مما دفع شركات مثل ناتورجي لبحث تعديل اتفاقاتها للإمدادات.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة الإسبانية إن الاتفاق يعدل ترتيبات الأسعار والحجم والمدة دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأبُرم الاتفاق الأصلي في يونيو 2018 ويغطى 30 بالمئة من واردات الغاز الطبيعي الإسبانية عبر خط أنابيب.

وذكر بيان ناتورجي أنها ستواصل التفاوض مع بقية مورديها وتتوقع إبرام اتفاقات جديدة بنهاية هذا العام.

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