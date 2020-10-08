الشاعرة الأمريكية لويز جلوك تحصل على جائزة نوبل للآداب

وكالات _ أعلن الحساب الرسمي لأكاديمية نوبل في ستوكهولم على تويتر، اليوم الخميس، حصول الشاعرة الأمريكية لويز جلوك رسميا على جائزة نوبل للأدب.

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وجاء في التغريدة: “إن جائزة نوبل في الأدب لعام 2020 تُمنَح للشاعرة الأمريكية لويز جلوك لصوتها الشعري الرائع”.

وحصل على الجائزة في عام 2019 النمساوي بيتر هاندكه، وفي 2018 كانت من نصيب البولندية أولغا توكارتشوك.

يذكر أنه تم إلغاء جائزة نوبل للأدب عام 2018 بسبب أزمة في الأكاديمية السويدية، لاختيار الفائز، حيث تم اتهام شخصية ثقافية رائدة في السويد جان كلود أرنو بالتحرش الجنسي من قبل 18 امرأة وحدثت معظم حالات التحرش منذ وقت طويل للغاية لم تتم مقاضاتها.

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