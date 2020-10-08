جوجل تخسر استئنافا ضد إلزامها بالتفاوض مع المواقع الإخبارية الفرنسية

وكالات _ خسرت شركة “جوجل” استئنافا ضد أمر صادر عن “هيئة المنافسة الفرنسية”، يطلب منها التفاوض مع المواقع الالكترونية الإخبارية بشأن الرسوم التي يجب عليها دفعها مقابل تقديم “عرض مسبق” لتلك المواقع.

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ورفضت محكمة الاستئناف في باريس اليوم، استئناف شركة الإنترنت العملاقة ضد الإجراءات المؤقتة التي فرضتها “هيئة المنافسة الفرنسية” في أبريل الماضي.

إلا أن المحكمة قامت بتعديل الأمر الصادر عن “هيئة المنافسة الفرنسية”، لتوضيح أنه من الممكن لشركة “جوجل” أن تقوم بتحسين خدماتها في نفس الوقت، طالما أن ذلك لا يؤثر على مصالح المواقع الإخبارية.

وكان الأمر الصادر عن هيئة المنافسة في أبريل الماضي، جاء بعد أن قررت “جوجل” التوقف عن تقديم الـ “عرض المسبق” للمقالات الإخبارية في نتائج البحث الفرنسية، ما لم توافق المواقع الإخبارية على استخدامها بدون دفع رسوم.

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