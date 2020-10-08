مبيعات ماكدونالدز الفصلية في الولايات المتحدة ترتفع بنسبة 5%

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وكالات _ قالت ماكدونالدز الخميس 8 أكتوبر إن مبيعات المتاجر نفسها في الولايات المتحدة في الربع الثالث ارتفعت بنحو 5% حيث تناول العملاء المزيد من بيج ماك وماكنوجتس على العشاء.
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تتعافى شركات الوجبات السريعة مثل ماكدونالدز من جائحة فيروس كورونا بشكل أسرع من صناعة المطاعم الأوسع، وذلك بفضل قوتها المريحة وأسعارها الرخيصة.
وارتفعت أسهم ماكدونالدز، التي تبلغ قيمتها السوقية 175 مليار دولار، أكثر من 14% هذا العام.
وساعدت عمليات الترويج والتسويق على عودة السلسلة إلى الولايات المتحدة.
في سبتمبر، عرضت صفقة على الوجبة المفضلة لمغني الراب ترافيس سكوت، مما تسبب في تقييد السلسلة لبعض المكونات نظرًا لشعبيتها.
بمساعدة تلك الصفقة، حقق شهر سبتمبر أعلى مبيعات شهرية من نفس المتجر منذ ما يقرب من عقد من الزمان، مع نمو في جميع أوقات الوجبات.
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