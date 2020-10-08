أوبك: الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى 99.8 مليون برميل يوميا في 2022

_ توقعت أوبك اليوم أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى 99.8 مليون برميل يومي في 2022، ليفوق مستوي 2019.

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وقالت أوبك إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى 102.6 مليون برميل يوميا بحلول 2024، ما يقل عن توقعات العام الماضي البالغة 104.8 مليون برميل يوميل.

وتوقعت المنظمة أن يبلغ الطلب العالمي على النفط الذروة خلال النصف الثاني من فترة التوقعات بين 2019-2045، مشيرة إلى إن انخفاض توقعات الطلب يرجع إلى استمرار تأثيرات الجائحة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وسلوك المستهلكين.

وأفادت بأنها تتوقع بدء انخفاض الطلب العالمي على النفط في الفترة بين 2030-2039 في إطار تصور لتسارع السياسات والتكنولوجيا،مؤكدة ن استخدام النفط سيرتفع إلى 107.2 مليون برميل يوميا في 2030 من 90.7 مليون برميل يوميا في 2020، وخفض توقعات 2030 بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا مقارنة مع العام الماضي.

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