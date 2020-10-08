آمال التحفيز تقود الأسهم الأمريكية للصعود بداية التعاملات

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_ فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الخميس، إذ ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحراز تقدم في المفاوضات بشأن تحفيز مالي جديد، بينما أظهرت بيانات استمرار ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي.
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وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 45.40 نقطة أو ما يعادل 0.16% إلى 28348.86 نقطة.
وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.83 نقطة أو ما يعادل 0.43% إلى 3434.28 نقطة.
بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 78.75 نقطة أو ما يعادل 0.69% إلى 11443.35 نقطة.
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